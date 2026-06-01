Japan will 14 Kernreaktoren ersetzen

Tokio. Japan will in den kommenden Jahrzehnten bis zu 14 veraltete Kernreaktoren ersetzen, wie Kyodo News und der Sender NHK am Freitag berichteten. Es sei das erste Mal, dass die Regierung konkrete Ziele für die Erneuerung von Kernreaktoren festlegt. Japan ist derzeit bemüht, sich genügend Stromerzeugungskapazitäten zu sichern, um den steigenden Energiebedarf insbesondere für neue Technologien zu sichern. Mehr als 15 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima setzt das Land zunehmend wieder auf Atomenergie. Nach dem Reaktorunglück hatte Japan zunächst seine Kernkraftwerke abgeschaltet. (AFP/jW)