Moskau. Russland erwägt laut Insidern, ab dem 1. Mai die Ölexporte aus Kasachstan in die BRD über die »Druschba«-Pipeline einzustellen. Diese beliefen sich 2025 laut Reuters auf insgesamt 2,146 Millionen Tonnen und damit 44 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Stopp würde die Versorgung der PCK-Raffinerie bei Schwedt demnach um rund 17 Prozent senken. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte allerdings, ihm sei davon nichts bekannt. »Wer jetzt nicht erkennt, dass die staatliche Übernahme der Rosneft-Anteile notwendig ist, gefährdet den Standort, Tausende Arbeitsplätze und die Energiesicherheit«, kommentierte Christian Görke, Mitglied der Bundestagsfraktion Die Linke, per Mitteilung. (Reuters/jW)