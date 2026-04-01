Rumänische Regierung vor dem Aus

Bukarest. In Rumänien steht die Regierungskoalition vor dem Aus: Die Sozialdemokraten (PSD) haben in einer parteiinternen Befragung fast einstimmig beschlossen, Ministerpräsident Ilie Bolojan von der Nationalliberalen Partei das Vertrauen zu entziehen. PSD-Parteichef Sorin Grindeanu sagte am Montag, das PSD werde »in den kommenden Tagen« gemäß dem Willen der Mitglieder handeln. Die Sozialdemokraten stellen die größte Fraktion im rumänischen Parlament und waren im vergangenen Juni einer »proeuropäischen« Koalition beigetreten. (AFP/jW)