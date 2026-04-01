US-Militär setzt weiteren Tanker Irans fest

Teheran. Am letzten Tag vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und Iran, haben US-Streitkräfte am Dienstag einen zweiten iranischen Tanker festgesetzt. Das Schiff »Tifani«, das zwei Millionen Barrel Rohöl transportieren kann, meldete laut Trackingdaten von Marinetraffic.com zuletzt am Dienstag morgen seine Position in der Nähe von Sri Lanka im Indischen Ozean. Es war fast voll beladen und hatte Singapur als Ziel angegeben, wie Reuters berichtete. »Wie wir bereits deutlich gemacht haben, werden wir weltweit Maßnahmen zur Durchsetzung der Seerechtsvorschriften ergreifen, um illegale Netzwerke zu zerschlagen und sanktionierte Schiffe abzufangen, die den Iran materiell unterstützen – wo auch immer sie operieren«, erklärte das Zentralkommando der US-Streitkräfte. US-Präsident Donald Trump behauptete in einer kurzen Erklärung, der Iran habe zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe begangen, ohne Details zu nennen. Einer Verlängerung erteilte er eine Absage. Teheran hat seinerseits wiederholt seit Errichtung der Seeblockade im Arabischen Meer durch US-Kriegsschiffe am Freitag erklärt, dieses Vorgehen stelle einen Verstoß gegen die Vereinbarungen dar. Die iranische Führung werde nicht mit der US-Seite verhandeln, solange die Blockade aufrechterhalten werde. (Reuters/jW)