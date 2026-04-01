Sicherheitsrat: Keine Treibstoffnotlage

Berlin. Der Nationale Sicherheitsrat hat sich mit der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs befasst und ist am Montag abend zu dem Schluss gekommen, dass es derzeit keine Versorgungsnotlage für Treibstoff in Deutschland gibt. Die Vorräte gerade an Kerosin seien als »für eine absehbare Zeit« ausreichend erachtet worden, berichtete dpa am Dienstag unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Es gebe zudem »Raffinerieoptionen«, die eine schnelle Reaktion auf mögliche Lücken ermöglichten. (dpa/jW)