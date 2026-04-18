Myanmar: Amnestie für Gefangene
Naypyidaw. Myanmars neuer Präsident Min Aung Hlaing hat eine Amnestie für 4.335 Gefangene erlassen, berichtete das Staatsfernsehen MRTV am Freitag. Expräsident Win Myint und die Dokumentarfilmemacherin Shin Daewe seien laut lokalen Medienberichten begnadigt worden. Win Myint und Shin Daewe waren 2021 nach einem Putsch des heutigen Präsidenten inhaftiert worden. Die ehemalige De-facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird möglicherweise in Hausarrest verlegt werden. Das berichteten mehrere lokale Medien. Aung San Suu Kyis Haftstrafe sei um ein Sechstel verkürzt worden, sagte ihr Anwalt am Freitag Reuters. Alle im Land verhängten Todesstrafen seien Regierungsangaben zufolge aufgehoben worden. Anlass für die Maßnahmen sei das Neujahrsfest. (dpa/Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Ohne Kommentarvom 18.04.2026
-
Israel zerstört Synagogevom 18.04.2026
-
Siedler machen sich breitvom 18.04.2026
-
Waffenruhe mit Widersprüchenvom 18.04.2026
-
Vietnam und China rücken weiter zusammenvom 18.04.2026