UK: Politiker fordern erneut Starmers Rücktritt

London. Großbritanniens Premier Keir Starmer ist wegen der Berufung des Epstein-Freundes Peter Mandelson zum Botschafter in den USA erneut in Bedrängnis geraten. Nur wenige Wochen vor wichtigen Regional- und Kommunalwahlen forderten führende Politiker seinen Rücktritt, darunter der rechte Reform-UK-Parteichef Nigel Farage und die Oppositionsführerin Kemi Badenoch von den konservativen Tories. Zuvor hatte der Guardian offengelegt, dass Mandelson den Posten erhalten habe, obwohl er durch die Sicherheitsüberprüfung gefallen war. Das bestätigte ein Regierungssprecher in der Nacht zum Freitag. Demnach wurde die Empfehlung der Sicherheitsbehörden vom Außenministerium überstimmt. Verantwortung musste der höchste Beamte im britischen Außenamt, Olly Robbins, übernehmen. (dpa/jW)