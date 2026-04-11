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Aus: Ausgabe vom 11.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Zweitwärmster März in Europa

Paris. Der vergangene Monat war seit Beginn der Wetteraufzeichnungen der zweitwärmste März in Europa. Die Durchschnittstemperatur der Meeresoberflächen etwa habe bei 20,97 Grad Celsius gelegen, teilte das EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus am Freitag mit. Ein höherer Wert sei demnach nur 2024 während des Klimaphänomens El Niño gemessen worden. Wie andere Wetterdienste halten die Experten von Copernicus die Rückkehr von El Niño für wahrscheinlich. Das könnte zu einem zusätzlichen Anstieg der globalen Temperaturen führen. (AFP/jW)

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