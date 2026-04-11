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Aus: Ausgabe vom 11.04.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Weniger Öl aus Saudi-Arabien

Riad. Angriffe auf Energieinfrastrukturen haben Saudi-Arabiens Erdölproduktionskapazität beträchtlich gemindert. Zum einen könne durch die Ost-West-Pipeline aufgrund einer beschädigten Pumpstation mit 700.000 Barrel etwa ein Zehntel weniger zum Roten Meer transportiert werden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Saudi Press Agency am Freitag mit. Zum anderen hätten Attacken auf die Produktionsanlagen Manifa und Churais die Fördermenge um 600.000 Barrel pro Tag gesenkt. Bislang seien demnach sieben Beschäftigte verletzt und einer getötet worden. (dpa/jW)

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