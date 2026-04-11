Kiew: Osterwaffenruhe von Selenskij bestätigt
Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat die von seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin angekündigte Feuerpause im Ukraine-Krieg anlässlich des orthodoxen Osterfests am Wochenende bestätigt. »Wir haben eine Waffenruhe über die Osterfeiertage in diesem Jahr vorgeschlagen und werden entsprechend handeln«, schrieb er in sozialen Netzwerken. Die Menschen bräuchten ein Ostern ohne Bedrohungen. Laut Agentur TASS soll die Feuerpause von 16 Uhr lokaler Zeit am Sonnabend bis 21 Uhr am Sonntag gelten. (dpa/jW)
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