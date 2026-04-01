Samsung erneut mit Rekordergebnis

Seoul. Samsung profitiert weiterhin vom Preisschub bei Computerhardware und konnte im ersten Quartal einen Rekordgewinn von umgerechnet 33 Milliarden Euro erzielen – etwa das Dreifache des vorhergehenden Quartalsergebnisses und eine Verachtfachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Von einem Trendabbruch geht der weltgrößte Chiphersteller nicht aus und prognostizierte am Dienstag für das laufende zweite Jahresquartal weitere Gewinnsteigerungen. In den zurückliegenden drei Monaten sei ferner eine Umsatzsteigerung von 68 Prozent auf nun etwa 77 Milliarden Euro zu verzeichnen gewesen. (Reuters/jW)