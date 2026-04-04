Aus: Ausgabe vom 04.04.2026, Seite 4 / Inland
ADAC: Dieselpreis erneut auf Rekordhoch
Berlin. Der Diesel-Preis hat den nächsten Rekordwert erreicht. Wie der ADAC am Freitag mitteilte, kostete ein Liter am Donnerstag im Durchschnitt 2,346 Euro. Laut ADAC lassen sich die hohen Preise nur teilweise durch den vom 1. auf den 2. April gestiegenen Ölpreis erklären. Seit Mittwoch dürfen die Spritpreise einmal täglich um 12 Uhr mittags erhöht werden. Das habe aber »die Preisentwicklung eher befördert als begrenzt«, sagte eine ADAC-Sprecherin. »Die Preise sind seitdem auf einem zu hohen Niveau.« (dpa/jW)
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