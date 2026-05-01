Angriff auf AKW: Merz ermahnt Iran

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Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag den Angriff auf ein Gebäude einer Atomkraftanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten verurteilt und die Islamische Republik Iran verantwortlich gemacht. »Angriffe auf Nuklearanlagen sind eine Bedrohung für die Sicherheit der Menschen in der gesamten Region«, ließ Merz am Montag im Onlinedienst X mitteilen. Verletzte oder erhöhte Strahlenwerte durch den Angriff vom Sonntag wurden nach Angaben der Behörden nicht gemeldet. Das Außenministerium der Emirate verurteilte »den unprovozierten Terroranschlag aufs schärfste«, machte selbst aber niemanden direkt verantwortlich. Merz forderte, das angegriffene Land solle aufhören, sich zu verteidigen, »seine Nachbarn zu bedrohen und die Straße von Hormus ohne Einschränkungen öffnen«. (AFP/jW)

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