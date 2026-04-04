Bundeswehr prüft Nordseekriegshafen
Emden/Bremerhaven. Die Marine ist auf der Suche nach einem Standort für einen weiteren Militärhafen an der Nordseeküste. Das Verteidigungsministerium nannte gegenüber dpa keine weiteren Details, verwies aber auf »neue Standort- und Liegenschaftserfordernisse«, die sich durch den geplanten Aufwuchs der Streitkräfte ergäben. »In diesem Zusammenhang prüft die Marine mögliche neue maritime Standortoptionen und diverse Häfen auf deren Potential zur zeitgerechten Deckung ihrer Bedarfe.« Die Prüfungen und Entscheidungsprozesse dazu seien nicht abgeschlossen, hieß es. Als Kandidaten gelten unter anderem die Häfen in Emden und Bremerhaven, wo bereits jetzt militärische Güter umgeschlagen werden. (dpa/jW)
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