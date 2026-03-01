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Aus: Ausgabe vom 27.03.2026, Seite 16 / Sport

In Berufung

Lausanne. Der senegalesische Fußballverband ist nach der Aberkennung des Titels beim Africa Cup in Marokko wie angekündigt vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen. Der CAS bestätigte den Eingang einer Berufung gegen die Entscheidung des afrikanischen Fußballverbandes CAF. Diese zielt darauf ab, die CAF-Entscheidung aufzuheben und Senegal wieder zum Sieger des Africa Cups zu erklären. Das Berufungsgericht des CAF hatte zwei Monate nach dem von Tumulten geprägten Finale dem Einspruch von Marokko stattgegeben und das Spiel, das der Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für den Gastgeber gewertet. (dpa/jW)

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