Erneut Neonaziangriff auf Journalisten

Berlin. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat den erneuten Neonaziangriff auf Journalisten in Fretterode im Norden Thüringens verurteilt. »Dabei können sich Täter häufig absurderweise genau in dem Rechtsstaat sicher fühlen, den sie delegitimieren und bekämpfen«, sagte die Vize­chefin des DJV Thüringen, Mariana Friedrich. Sie erinnerte an das milde Urteil des Landgerichts Mühlhausen, das es nach einem brutalen Überfall auf Journalisten in dem Ort im April 2018 gegeben hatte. Am Mittwoch waren drei Journalisten attackiert worden, tatverdächtig sind zwei Männer aus der Neonaziszene. (dpa/jW)