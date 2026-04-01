Aus: Ausgabe vom 24.04.2026, Seite 14 / Medien
Protestdemonstration gegen DW-Kahlschlag
Berlin. Mehrere hundert Menschen haben am Mittwoch im Berliner Stadtzentrum gegen einen Kahlschlag beim Auslandssender Deutsche Welle (DW) protestiert. Ein Protestzug zog vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor, aufgerufen hatten Verdi und der Deutsche Journalistenverband. Protestiert wird gegen die Kürzung des Bundeszuschusses, die 2026 Einsparungen von 21 Millionen Euro erzwingt. Betroffen sind 160 Vollzeitstellen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Medien
-
Ausschluss per Geheimdienstvom 24.04.2026