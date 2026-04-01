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Aus: Ausgabe vom 24.04.2026, Seite 14 / Medien

Protestdemonstration gegen DW-Kahlschlag

Berlin. Mehrere hundert Menschen haben am Mittwoch im Berliner Stadtzentrum gegen einen Kahlschlag beim Auslandssender Deutsche Welle (DW) protestiert. Ein Protestzug zog vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor, aufgerufen hatten Verdi und der Deutsche Journalistenverband. Protestiert wird gegen die Kürzung des Bundeszuschusses, die 2026 Einsparungen von 21 Millionen Euro erzwingt. Betroffen sind 160 Vollzeitstellen. (dpa/jW)

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