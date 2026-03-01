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Aus: Ausgabe vom 27.03.2026, Seite 14 / Medien

Techkonzerne für Sucht verantwortlich

Los Angeles. Die Techkonzerne Alphabet und Meta sind in einem wegweisenden Prozess über die Abhängigkeit von sozialen Medien zu Schadensersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen der Klägerin einschließlich Strafzahlungen 4,2 Millionen US-Dollar von Meta und 1,8 Millionen US-Dollar von der Google­-Mutter zu. Die Unternehmen hätten demnach fahrlässig gehandelt. Das Urteil gilt als wegweisend. (Reuters/jW)

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