Jedem zweiten bringt Jobcentertermin nichts

Gütersloh. Fast jedem zweiten Langzeiterwerbslosen bringt ein Gang zum Jobcenter nach eigenem Empfinden nichts. Das ist das Ergebnis einer Befragung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Zwar geben viele den für sie zuständigen Mitarbeitern gute Noten: Mehr als zwei Drittel der Befragten sind mit der Arbeit ihres Jobcenters zufrieden, knapp drei Viertel halten die Mitarbeiter für kompetent. Doch am Ende sagen 47 Prozent, dass ihnen das die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht verbessert. Die Bundesagentur für Arbeit als Mitbetreiberin der meisten Jobcenter erklärte zur Studie, diese blende womöglich die gegenwärtig schlechte wirtschaftliche Lage und historisch niedrige Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarkts aus. (dpa/jW)