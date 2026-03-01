Aus: Ausgabe vom 18.03.2026, Seite 4 / Inland
Neue Regeln für Spritpreis vor Ostern
Berlin. Die neue Regelung zur Preiserhöhung an den Tankstellen soll nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vom Dienstag spätestens Anfang April beschlossen werden. Die Bundesregierung reagiert damit auf die seit Beginn des Iran-Kriegs deutlich gestiegenen Spritpreise. Künftig sollen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, die Preise erhöhen dürfen. Senkungen sollen immer möglich sein. Geplant sind außerdem Überprüfungen von Preisaufschlägen im Großhandel durch das Bundeskartellamt. (dpa/jW)
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