Piloten von Eurowings streikbereit

Frankfurt am Main. Nach Streiks der Piloten bei der Lufthansa könnte es auch bei der Tochtergesellschaft Eurowings zum Arbeitskampf kommen. In der Urabstimmung der ‌Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sprach sich eine Mehrheit von ‌94 Prozent der Teilnehmenden für diese Option aus, wie die VC am Montag ‌mitteilte. Wie bei der Kernmarke geht es um höhere Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. (Reuters/jW)