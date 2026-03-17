Multimilliardendeal mit KI-Anbieter
Amsterdam. Der Cloud-Anbieter Nebius hat einen milliardenschweren Auftrag von Meta erhalten. Die Facebook-Mutter sichere sich ab 2027 Zugriff auf Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz (KI) im Wert von zwölf Milliarden US-Dollar, teilte der niederländische Konzern am Montag mit. Darüber hinaus könne Meta in den kommenden fünf Jahren sämtliche anderweitig nicht verkauften Kapazitäten im Volumen weiterer 15 Milliarden US-Dollar anmieten. Das Unternehmen gehört zu den sogenannten Neoclouds: Diese Firmen spezialisieren sich auf den Bau und Betrieb von KI-Rechenzentren. (Reuters/jW)
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