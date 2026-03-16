EU hat Kompromiss bei Russland-Sanktionen

Brüssel. Die EU-Staaten haben sich in letzter Minute auf eine Verlängerung von Sanktionen gegen Russland geeinigt. Ein Kompromiss von Sonnabend sieht vor, dass die zwei Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman entgegen Forderungen der Slowakei und Ungarns vorerst mit Strafmaßnahmen belegt bleiben. Die Sanktionen gegen die beiden und insgesamt rund 2.600 weitere Personen und Organisationen werden allerdings nur um sechs Monate und nicht wie ursprünglich geplant um zwölf Monate verlängert. Zudem werden die Sanktionen gegen die Tochter des Transneft-Chefs Nikolai Tokarew, Maja Bolotowa, und gegen den niederländischen Geschäftsmann Niels Troost nicht verlängert. (dpa/jW)