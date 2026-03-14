Aus: Ausgabe vom 14.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Gletscher der Alpen schrumpfen rapide
Wien. Der Schwund der Gletscher in Österreich setzt sich unvermindert fort. Die Eisflächen seien im Beobachtungszeitraum 2024 und 2025 im Durchschnitt um etwa 20 Meter geschrumpft, berichtet der Österreichische Alpenverein. Der Verlust von Länge, Fläche und Volumen betreffe praktisch alle der 96 beobachteten Areale. »Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es Alpen ohne Gletscher geben wird«, sagte die Vizepräsidentin des Alpenvereins, Nicole Slupetzky. (dpa/jW)
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