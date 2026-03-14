Kuba bestätigt Gespräche mit den USA

Havanna. Das durch die Blockade der USA und deren Angriff auf Venezuela schwer angeschlagene Kuba hat Gespräche mit Washington bestätigt. »Kubanische Vertreter haben kürzlich Gespräche mit Vertretern der US-Regierung geführt, um auf dem Wege des Dialogs nach einer möglichen Lösung für die zwischen beiden Ländern bestehenden bilateralen Differenzen zu suchen«, sagte Präsident Miguel Díaz-Canel vor Journalisten in Havanna. Der Austausch sei durch »internationale Akteure« begünstigt worden. Kuba habe »den Willen bekundet, diesen Prozess auf der Grundlage der Gleichberechtigung und des Respekts für die politischen Systeme beider Staaten, der Souveränität sowie der Selbstbestimmung unserer Regierungen zu führen«, zitierte das Parteiorgan Granma Díaz-Canel. (dpa/jW)