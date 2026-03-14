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Aus: Ausgabe vom 14.03.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

EU will sexualisierte Deepfakes verbieten

Brüssel. Die 27 EU-Länder haben sich für ein Verbot von KI-­Anwendungen ausgesprochen, mit deren Hilfe sexualisierte Bilder von echten Menschen ohne deren Einwilligung hergestellt werden können. Bei einem Treffen am Freitag einigten sich die Botschafter auf eine gemeinsame Position für eine entsprechende Änderung des Gesetzes zu künstlicher Intelligenz (KI) von 2024. Damit reagiert Brüssel auf Millionen sexualisierter KI-Bilder von Frauen und Kindern, die mit Hilfe des Chatbots Grok von US-Multimilliardär Elon Musk seit Anfang des Jahres entstanden. Auch im EU-Parlament wird derzeit darüber beraten. Es ist davon auszugehen, dass die Parlamentsausschüsse am Mittwoch über ein Verbot abstimmen. (AFP/jW)

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