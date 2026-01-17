Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
Aus: Ausgabe vom 17.01.2026, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Neue Runde im Pariser Haushaltsstreit

Paris. Im Streit um den Haushalt für das laufende Jahr droht der ​französischen Regierung eine Kraftprobe mit dem Parlament. Die Regierung setzte am Freitag die Etatberatungen bis zum kommenden Dienstag aus. Sie prüft nun Möglichkeiten, das Budget ohne Abstimmung durchzusetzen. Dies dürfte ein Misstrauensvotum der Opposition nach sich ziehen. Haushaltsministerin Amélie de Montchalin machte die Linkspartei LFI und den extrem rechten Rassemblement National (RN) für die Blockade verantwortlich. (Reuters/jW)

