Ukraine: Härtester Winter seit Kriegsbeginn

Kiew. Kurz vor Beginn des fünften Kriegsjahres durchlebt die Ukraine den schwersten Winter seit dem Start der Kampfhandlungen. Das Land verfüge nur noch über Treibstoffreserven für rund 20 Tage, sagte Energieminister Denis Schmigal am Freitag im Parlament. Präsident Wolodimir Selenskij hatte am Mittwoch einen Energienotstand ausgerufen. Wegen russischer Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Energieanlagen haben Hunderttausende bei nächtlichen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad weder Strom noch Heizung. (dpa/jW)