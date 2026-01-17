Brandenburg: SPD und CDU vor Verhandlungen
Potsdam. Nach dem Bruch der Koalition aus SPD und BSW in Brandenburg wollen Sozialdemokraten und CDU in dem Bundesland »zügig« mit Verhandlungen über ein Regierungsbündnis beginnen. Das teilten die Generalsekretäre der beiden Parteien, Kurt Fischer (SPD) und Gordon Hoffmann (CDU), am Freitag in Potsdam mit. Sondierungsgespräche zwischen Verhandlern beider Seiten seien erfolgreich und in »konstruktiver Atmosphäre« verlaufen. Eine Mehrheit für SPD und CDU im Landtag hat sich nach dem Austritt mehrerer bisheriger BSW-Abgeordneter aus Partei und Fraktion ergeben. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
