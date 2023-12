Litauen kauft Luftabwehrsystem »Nasams«

REUTERS/Ints Kalnins Schleichende Aufrüstung: »Nasams« auf einem lettischen Luftwaffenstützpunkt

Vilnius. Litauen stärkt seine Luftverteidigung und kauft für 200 Millionen Euro ein Luftabwehrsystem vom Typ »Nasams«. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius wurde diese Woche ein Kaufvertrag mit dem norwegischen Hersteller des Waffensystems unterzeichnet. Teile davon sollen 2026 an das baltische EU- und NATO-Land geliefert werden, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Litauen hatte bereits vor einigen Jahren ein »Nasams«-System erworben, das 2022 erfolgreich in die Armee integriert worden sei. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Das Land hat daher seine Militärausgaben erhöht und rüstet seine Armee massiv auf. (dpa/jW)