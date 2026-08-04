Suizidattentat in Pakistan

Islamabad. In Pakistan sind bei einem mutmaßlichen Suizidattentat vor einer Polizeistation am Sonntag mindestens 17 Menschen getötet worden. Zu den Opfern zählten sieben Beamte und zehn Zivilisten, erklärten Rettungskräfte am Montag gegenüber Reuters. Bei einer der getöteten Personen handele es sich vermutlich um den Attentäter, teilte die regionale Polizei mit. Der Anschlag ereignete sich im Swat-Distrikt in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Hunderte Menschen hatten dort für Frieden und gegen die zunehmende Gewalt in der Region demonstriert. Nach Angaben der Polizei sprengte sich der Attentäter in die Luft, als er durchsucht werden sollte. (Reuters/dpa/jW)