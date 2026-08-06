Frankfurt am Main. Der Dax hat am Mittwoch noch einmal einen Rekordstand erreicht, ist dann aber zurückgefallen. Bis auf 26.403,81 Punkte ging es nach oben, dann bröckelten die Kurse. Der Rückenwind von den US-Börsen flaute nach einem neuerlichen Höchststand des Dow Jones Industrial etwas ab. Der deutsche Leitindex gab am Ende 0,29 Prozent ab und landete bei 26.126,30 Punkten. Der MDax fiel um 0,41 Prozent auf 32.426,33 Punkte.

Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow hat »die Rallye in der ersten Wochenhälfte den Dax viel Kraft gekostet«. In Anbetracht der überraschenden Dynamik, in der der Leitindex von einem Rekord zum nächsten geeilt sei, würden die Anleger jetzt vorsichtiger. Nach Ankündigungen der USA und des Irans über Fortschritte hin zu einer Lösung im Iran-Krieg blieben außerdem Zweifel an einer schnellen Übereinkunft zur Öffnung der Straße von Hormus. (dpa/jW)