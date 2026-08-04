Biontech bekommt neuen Chef

Mainz. Der Nachfolger von Mitbegründer Uğur Șahin an der Spitze des Impfstoffherstellers Biontech ist gefunden: Spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres werde Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten, teilte das Unternehmen am Montag in Mainz mit. Oelkers kommt von dem schwedischen Biopharmaunternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), an dessen Spitze er seit 2017 stand. Oelkers, der in den 1990er Jahren unter anderem auch schon für die Hoechst AG tätig war, habe eine umfassende Expertise in der »Kommerzialisierung innovativer Produkte« mit Fokus auf US-Markt. (dpa/jW)