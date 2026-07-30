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NRW: Erneut Ermittlungen in JVA

Willich/Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen laufen Korruptionsermittlungen in einem weiteren Gefängnis. Bereits am 13. Juli gab es Durchsuchungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Willich 1, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Krefeld am Mittwoch gegenüber dpa bestätigte. Ermittelt werde gegen zwei Vollzugsbeamte unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels und der Bestechlichkeit. Zuvor waren bereits Razzien wegen mutmaßlich korrupter Beamter in den Gefängnissen von Euskirchen und Rheinbach bekanntgeworden. Die JVA Siegburg war vor wenigen Tagen nach Hinweisen auf eine angeblich geplante Meuterei von Gefangenen durchsucht worden. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 30.07.2026, Seite 4, Inland
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