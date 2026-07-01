»Imperialistische Embargo­politik – gestern und heute«. Vortrag mit Diskussion. Axel Täumler stellt die Embargopolitik gegenüber der DDR, der Sowjetunion und den Warschauer Vertragsstaaten sowie die zugefügten wirtschaftlichen Schäden dar. Sonnabend, 25.7., 14 Uhr. Ort: Gaststätte Steinweg, Steinweg 1, Gera. Veranstalter: Rotfuchsförderverein Gera u. a.

»Freiheit für Dr. Safija und alle Pflegekräfte.« Schweigemarsch. Hussam Abu Safija war Direktor eines Krankenhauses in Gaza und wurde Ende 2024 von der israelischen Armee verschleppt und steckt seitdem in Untersuchungshaft. Sonntag, 26.7., 14 Uhr. Ort: Ärztekammer, Friedrichstr. 16, Berlin. Veranstalter: Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte u. a.

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»›Rheinmetall entwaffnen‹ – was ist das?« Informationsabend. Wir wollen Mut machen. Wie wir das anstellen, soll diskutiert werden. Es wird gezeigt, was bekämpft und erreicht werden soll. Mittwoch, 29.7., 19.30 Uhr. Ort: Zakk, Fichtenstraße 40, Düsseldorf. Veranstalter: »Rheinmetall entwaffnen«