Pilotabschluss im Groß- und Außenhandel

München. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der vierten Verhandlungsrunde für die rund 240.000 Beschäftigten des bayerischen Groß- und Außenhandels zum Durchbruch in dem Tarifkonflikt gekommen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Der erste Tarifabschluss im bundesweiten Handel wurde vereinbart. Demnach steigen zum 1. August die Entgelte um 2,9 Prozent und um weitere 2,1 Prozent zum 1. Mai nächstes Jahr. Es wurde eine Laufzeit von 24 Monaten vereinbart. »Ohne den großen Mut und die Entschlossenheit der Streikenden wäre ein solch guter Tarifabschluss niemals möglich gewesen«, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Thomas Gürlebeck. Im Kampf gegen die drohende Altersarmut sei der Tarifabschluss ein »weiterer Meilenstein«. Das Ergebnis unterliegt einer Erklärungsfrist bis zum 4. August, in der sich die Sozialpartner mit ihren Gremien abstimmen. (jW)