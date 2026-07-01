EZB: Banken zügeln Firmenkredite weiter

Frankfurt am Main. Angesichts gestiegener Kreditrisiken haben Banken im Euro-Raum strengere Standards zur Vergabe von Darlehen an Firmen gesetzt. Viele Geldhäuser seien dabei im zweiten Quartal noch vorsichtiger gewesen als im ersten, begründeten dies vor allem mit geopolitischen Spannungen und dürften in dritten Quartal abermals zurückhaltender kreditieren, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag zu ihrer Umfrage unter 159 Banken mit. Deutsche Geldinstitute führten demnach als Ursache die schlechte Konjunktur an.(Reuters/jW)