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Zentralbank bremst bei Euro für Tschechien

Prag. Der tschechische Zentralbankchef Aleš Michl hat sich am Dienstag gegen die Pläne von Ministerpräsident Andrej Babiš und Präsident Petr Pavel gestellt und vor einem voreiligen Beitritt zur ‌Euro-Zone gewarnt. Letzterer könnte die Inflation durch steigende Löhne und Kosten anheizen, warnte Michl in einem Interview mit der Financial Times. Ebenso wies er die Forderungen nach Zinssenkungen zurück. Wegen Inflationsdruck hatte die tschechische ‌Nationalbank im Juni den Leitzins erstmals seit vier Jahren um einen Viertelpunkt auf 3,75 Prozent angehoben. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 22.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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