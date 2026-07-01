Irak: 48 Abkommen mit US-Unternehmen

Bagdad. Der Irak hat bei der Washington-Reise des irakischen Regierungschefs Ali Al-Saidi nach Regierungsangaben 48 Abkommen und Partnerschaften mit US-Unternehmen geschlossen. Die Vereinbarungen beträfen vor allem die Öl- und Energiebranche, erklärte das Büro des Ministerpräsidenten am Sonnabend. Zu den beteiligten Unternehmen gehören demnach die Energiekonzerne Exxon Mobil, Shell und Halliburton, der Bauriese KBR und der Energieanlagenbauer GE Vernova. Zudem wurde eine Vereinbarung zum Wiederaufbau einer Ölpipeline zwischen dem Irak und Syrien geschlossen. (AFP/jW)