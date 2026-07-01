Arbeiter radioaktiver Strahlung ausgesetzt

Kapstadt. Im südafrikanischen Atomkraftwerk Koeberg sind während Wartungsarbeiten mehrere Mitarbeiter radioaktiver Strahlung ausgesetzt gewesen. Wie der Energieminister Kgosientsho Ramokgopa während eines Briefings am Sonntag mitteilte, sei jedoch kein radioaktives Material in die Umwelt gelangt. Die Vorfälle am 30. Juni sowie am 2. und 7. Juli in dem rund 40 Kilometer von Kapstadt entfernten AKW hätten sich auf zwei Reaktoren beschränkt. Auslöser war nach Angaben des Ministers ein vorübergehender Stromausfall, der die Lüftungsanlagen beeinträchtigte. (dpa/jW)