Nachschlag: Hintermann!
→ Fußball-WM: Frankreich – Spanien. Di., 21 Uhr, ZDF
Ein verdienter Sieg, aber was war mit den Franzosen los? Klar, die spanische Nationalmannschaft hat in diesem Halbfinale auf wirklich jede Bewegung reagiert. Schnell und effektiv. Die Équipe Tricolor war kaum in der Lage, in der anderen Spielhälfte gute Angriffe zu entfalten. Aber es wirkte auch so, als wären dem gesamten Superstarkader von Didier Deschamps Bleigewichte in die Sohlen gemogelt worden. Behäbig die Bewegungen, ungenau die Pässe und in Zweikämpfen hatten sie häufig das Nachsehen. Das 2:0 aus spanischer Sicht also vollkommen verdient. Der Elfmeter zum 0:1 aus französischer Sicht war ein riesiger Patzer des Verteidigers Lucas Digne: Der hatte die hohe Hereingabe des Spaniers Cucurella im Sechzehner klären wollen und nicht gesehen, dass der 19jährige Nachwuchsstar Lamine Yamal gelaufen und ihm beherzt in den Tritt gesprungen kam. Klare Sache. Aber warum hat denn von den Franzosen keiner »Hintermann!« gebrüllt? Mir hat das immer geholfen, den Überblick zu behalten. (dm)
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