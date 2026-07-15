EU-Länder können Landwirte entlasten

Brüssel. Landwirte in der EU können wegen der gestiegenen Düngemittelpreise mehr EU-Geld erhalten. Die Agrarminister der EU-Staaten haben auf ihrem Treffen in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission gebilligt. Die EU-Staaten können demnach Vorauszahlungen auf Subventionen an Landwirte erhöhen und früher zahlen. Sie können ihre Budgets für Direktzahlungen für 2027 zudem flexibler gestalten. Zuschüsse von bis zu 80 Prozent der zusätzlichen Kosten für Düngemittel sind möglich. Die EU-Kommission hat im Juni insgesamt 540 Millionen Euro (rund 60 Millionen allein an die BRD) dafür zur Verfügung gestellt. (dpa/jW)