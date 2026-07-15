Schweiz: Ermittlungen gegen Google

Bern. Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) ermittelt gegen den US-Techkonzern Google. Sie kritisierte, für Nutzer von Android-­Handys in der Schweiz sei darauf die Google-Suchmaschine als Standard installiert, sie könnten nicht wählen. Man habe daher eine »Vorabklärung« eingeleitet. Google habe in der Schweiz die Funktion abgeschafft, womit in einem neuen Android-Gerät auch eine andere Suchmaschine gewählt werden kann. Das könne andere Suchmaschinen, die mit Google konkurrieren, einschränken und Markteintrittsbarrieren erhöhen, so Weko. In der EU existiert die Funktion »Choice Screen« weiterhin. (dpa/jW)