USA zahlen Milliarden an Unternehmen zurück

Washington. Die US-Regierung hat Unternehmen mehrere Milliarden US-Dollar überwiesen. Wie das Finanzministerium am Montag mitteilte, zahlte es wegen einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen die Zollpolitik von Präsident Donald Trump seit Oktober 2025 bereits 81 Milliarden US-Dollar (rund 71 Milliarden Euro) zurück. Im gesamten Vorjahr waren es fünf Milliarden US-Dollar gewesen. Das Gericht hatte Trump im Februar bescheinigt, mit von ihm verhängten Zollaufschlägen seine Zuständigkeit überschritten zu haben. Viele Unternehmen verlangten diese nun zurück. (AFP/jW)