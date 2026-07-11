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Beijing macht Weg für Börsengang von Shein frei

Hongkong. China hat nach längerer Wartezeit den Börsengang des Fast-Fashion-Händlers Shein in Hongkong genehmigt. Das teilte die Börsenaufsicht China Securities Regulatory Commission (CSRC) mit. Damit ist ‌der Weg für eine Notierung des Billigversenders frei, ‌nachdem Versuche in New York und London gescheitert waren. Shein hat ein Jahr lang auf ‌das grüne Licht aus Beijing gewartet, meldete Reuters am Freitag unter Berufung auf Insider. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 11.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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