Absatzrückgang auch bei BMW

München. Abstürzende Verkäufe in China drücken die Absatzzahlen von BMW im zweiten Quartal ins Minus. In den vergangenen drei Monaten lieferte der Münchner Konzern 590.962 Autos aus. Das waren 4,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie BMW am Freitag weiter mitteilte. Vor einem Jahr hatte BMW für das zweite Quartal noch einen minimal steigenden Absatz vermeldet. (dpa/jW)