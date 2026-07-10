Ravensburger übernimmt Steiff
Bonn. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Plüschtierfirma Steiff durch den Spielehersteller Ravensburger genehmigt. »Wettbewerbliche Bedenken ergeben sich nicht, da sich die Produktportfolios der Unternehmen nicht überschneiden«, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt in Bonn. »Zudem verfügen die Unternehmen im Spielwareneinzelhandel über hinreichend starke Abnehmer.« (dpa/jW)
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