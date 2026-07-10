Salzgitter AG übernimmt HKM und streicht Jobs

Düsseldorf. Der Stahlkonzern Salzgitter wird Alleineigentümer der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). Die Niedersachsen teilten am Donnerstag mit, darauf hätten sie sich ‌mit den bisherigen Miteigentümern Thyssen-Krupp Steel Europe ‌und Vallourec geeinigt. Der Stahlkocher HKM werde zu einer 100prozentigen Tochter von ‌Salzgitter. Geplant sei, ‌dass statt aktuell rund 3.000 langfristig nur noch etwa 1.000 Menschen dort beschäftigt seien. »Ohne diesen schmerzhaften Stellenabbau hätte die Salzgitter AG die alleinige Übernahme ‌nicht vollziehen können«, argumentiert die Salzgitter AG. (Reuters/jW)