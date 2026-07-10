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Deutz übernimmt Rüstungsbetrieb FFG

Düsseldorf. Der Kölner Motorenhersteller Deutz baut sein Rüstungsgeschäft aus. Der Konzern teilte am Donnerstag mit, er werde für rund 1,6 Milliarden Euro ‌die Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) übernehmen. Dadurch entstehe ein neuer führender Systemanbieter für militärische Fahrzeuge, Antriebe und Energielösungen in Europa. Die Deutz-Aktie legte zeitweise mehr als acht Prozent zu.

FFG produziert, wartet und modernisiert militärische Rad- und Kettenfahrzeuge. Dazu zählen Berge- und Schützenpanzer, Mannschaftstransporter oder Spezialfahrzeuge. Die IG Metall fordert eine Sicherung aller Arbeitsplätze und die Rückkehr in den Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Die FFG ist im Jahr 2005 in den schlechteren Tarifvertrag des KFZ-Handwerks gewechselt. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 10.07.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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