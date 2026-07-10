RKI: Mehr als 5.000 Tote durch Hitzewelle

Berlin. Die Hitzewelle Ende Juni in Deutschland hat nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) Tausende zusätzliche Todesfälle verursacht. Nach Schätzungen auf Grundlage eines Hitzemodells führten die extrem hohen Temperaturen bisher zu etwa 5.100 hitzebedingten Sterbefällen in Deutschland, wie das RKI am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Die Auswirkungen könnten sogar noch größer sein. Wie das Statistische Bundesamt zuvor berichtete, lagen die Todesfälle in der Hitzewoche vom 22. bis 28. Juni hochgerechnet um 30 Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre. In dieser Woche starben in Deutschland demnach etwa 23.700 Menschen. Das waren etwa 6.800 mehr als noch zwei Wochen zuvor. (AFP/jW)